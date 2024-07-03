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Bahçeli'den, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Bahçeli'den, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkındaki disiplin soruşturmasına tepki

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştirakinin son derece yanlı ve yanlış olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı 'bozkurt' işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

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