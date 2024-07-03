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Spor, Dünyadan Spor, EURO 2024

Bakan Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek verdi.

Hüseyin Burak Demirer  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Bakan Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı

Ankara

Bakan Bak, X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iki golünü de kaydeden Merih, bozkurt işareti yapmıştı.

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