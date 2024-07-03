Bakan Bak'tan milli futbolcu Merih Demiral için destek paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA'nın hakkında disiplin soruşturması açtığı milli futbolcu Merih Demiral'a sosyal medya hesabından destek verdi.
Ankara
Bakan Bak, X hesabından "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." notuyla Merih'in fotoğrafını paylaştı.
2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenen A Milli Futbol Takımı'nın iki golünü de kaydeden Merih, bozkurt işareti yapmıştı.
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Uzun uzun yazmaya gerek yok…🇹🇷 pic.twitter.com/anWjiEuKmJ— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2024