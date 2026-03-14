MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemi ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirtti.
Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından biri olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."