MHP Genel Başkanı Bahçeli'den tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Abdullah Özkul  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemi ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı kaybetmenin hüznünü yaşadığını belirtti.

Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından biri olduğunu anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır. Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde "Kuruluş Orhan" dizisi oyuncuları sevenleriyle buluştu
Barış Boyun suç örgütüne yönelik davada tahliye edilen 11 sanık hakkında yakalama kararı
Interpol tarafından Rusya'da yakalanan cinayet zanlısı Samsun'a getirildi
Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi
İletişim Başkanı Duran: Bilgileri ve adanmışlıklarıyla şifa için emek veren tüm sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz

İçişleri Bakanı Çiftçi, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları) Bu saldırganlık gayrimeşrudur, gayri hukukidir

Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin'den İran lideri Hamaney için taziye mesajı
