Bahçeli: Siyonist-emperyalist cinayet şebekesinin aklını başına alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD ve İsrail'in oluşturduğu siyonist-emperyalist cinayet şebekesinin aklını başına alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.
TBMM
Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, daha güçlü bir devlet, daha müreffeh bir toplum için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Cumhur İttifakı birlikteliğinde, milli birlik ve bütünlüğün tahkim edildiği, barış ve huzurun egemen olduğu bir Türkiye'yi hayata geçirmenin gayretinde olduklarını dile getiren Bahçeli, bu amaç doğrultusunda, 24 Ekim 2025'te yurt genelinde başlattıkları "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri ile "Derdin Derdimizdir" sohbet toplantılarının 29 Mart 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığını aktardı.
Teşkilata bu süre içerisindeki çalışmaları için teşekkür eden Bahçeli, ilerleyen günlerde, yeni çalışma programlarıyla yine milletin talep ve beklentilerini dinleyeceklerini belirtti.
İsrail'in İslam topraklarını işgal ve sömürme planına değinen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık, ABD İsrail ortak yapımı hukuksuzluğun, zulmün ve kötülüğün resmi, şerrin anahtarıdır. İsrail, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan üzerinde izlediği saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiş, huzur umudunun solmasına neden olmuştur. Çok açıktır ki İsrail, hem bölgenin hem dünyanın huzur ve istikrarı için ciddi bir tehlike ve tehdittir. ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı, Batı ve Amerikan halkında büyük tepkiye ve öfkeye neden olmaktadır.
İsrail'in katliam politikaları, Yahudilerin dünya genelinde nasıl algılanacağına dair oldukça kötü ve köklü bir değişimin zeminini de hazırlamıştır. Daha önce de ifade ettiğim gibi, dünya Yahudilerinin, İsrail'in bu halinin sürdürülemez olduğunu ve Yahudiliğe zarar verdiğini görmesi ve insanlığa ilan etmesi gerekmektedir. Bize göre İsrail, antisemitizmi üreten yeni bir araç haline gelmiştir ve bu sapkınlıktan arındırılması dünya Yahudiliği için de oldukça önemli ve kaçınılmazdır. Artık İsrail'in Netanyahu'ya mahkum ve mecbur olmadığının, Netanyahu politika ve yaklaşımlarının Yahudiliği temsil etmediğinin yüksek sesle haykırılması zamanı gelmiştir. Orta Doğu'da bir rejim değişecekse o İsrail olmalıdır."
"İran bizim için sadece bir komşu değil, din ve dil kardeşlerimizin ülkesidir"
ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendi ülkesi dahil birçok ülkedeki savaş karşıtı protestoları dikkate alarak Netanyahu'yu ve İsrail'i sınırlandırması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "savaşları bitireceğim" diye iktidara gelen Trump'ın tamiri zor bir yıkım meydana getirdiğini hatırlattı.
Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yanına alarak tüm bölgeyi felakete sürüklediğini söyleyen Bahçeli, "Şimdi de savaşı bir sahte zafer ilanıyla bitirmenin arayışı içindedir. Böyle bir Amerika'nın 'büyük Amerika' olamayacağı açıktır." görüşünü paylaştı.
ABD'nin dünyaya "barış, düzen, istikrar ve refah" vadetmediğinin ortada olduğuna dikkate çeken Bahçeli, şunları kaydetti:
"Ortaya çıkan bu çarpık düzenin sahiplerinin yaşattıklarını bir gün mutlaka kendilerinin de yaşayacakları, beklenen bir durumdur. Tüm bu cüretkar ve hesapsız saldırılar sürerken Türkiye olarak, ayağımızı sağlam Anadolu'ya bastığımızı, gözümüzün, kulağımızın ise Tebriz'de, Urumiye'de, Hemedan'da, Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de olduğunu dost da düşman da bilmelidir. İran bizim için sadece bir komşu değil, din ve dil kardeşlerimizin ülkesidir. Tuğrul Bey'in Selçuklusu, Uzun Hasan'ın Akkoyunlusu, Nadir Şah'ın Afşarlısı, Şah İsmail'in Safevisidir. İran bizim için Halaç'tır, Türkmendir, Kaşkaydır. Türküyle, Farsıyla, Kürdüyle, Arabıyla kardeştir.
Zaman, geçmişte yapılan yanlışları, komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları, kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara koyup bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak, siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır. Çocukları öldüren, Gazze'yi onbinlerce bombayla, füzeyle yok eden, Kudüs'te mukaddeslerimize el süren, Lübnan'ı tarumar eden, İslam ülkelerini birbirine düşüren bu şer ve fesat ittifakının karşısında durmak için insan olmak yeterlidir."
Ateşkes sağlanmasının dünyanın geleceği için acil bir ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeli, savaşın yayılmasının yaratacağı durumlara dikkati çekti.
Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden yapılan katliamların cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Dünya, rafinerilerin, gaz yataklarının, petrol üretim sahalarının, elektrik santrallerinin vurulup, çevre felaketlerine yol açanların serbest gezebildiği bir yere dönüşmemelidir. İnsan hak ve hürriyetlerine, emeğe, alın terine, gözyaşına, adalet ve eşitlik arayışına sırt çevirenlerin insafına ise asla terk edilmemelidir. O sebeple dünya, Türkiye'nin samimiyetle yürüttüğü diplomatik çabalara ses vermeli, savaşa karşı ortak bir tavır geliştirme basiretini göstermelidir." diye konuştu.
"Bu gidişat hayra alamet değildir"
Uluslararası sistemin ağır yaralı olduğunu, adeta can çekiştiğini anlatan Bahçeli, küresel dengelerin değiştiği, bölgesel fay hatlarının harekete geçtiği, siyasi ve ekonomik kırılmaların derinleştiği ağır bir buhran döneminden geçildiğine işaret etti.
İnsanlığın unutulduğunu, Batı değerler sisteminin çöktüğünü dile getiren Bahçeli, "Bebek ve çocukların sesi kısılırken, silah sesinin yükselmesi insanlık için utanç vericidir. Bu gidişat hayra alamet değildir ve buna 'dur' demek 'insanım' diyen herkes için bir mecburiyet, bir mesuliyettir. ABD ve İsrail, her canı istediğinde İran'a ya da tahakkümü altına girmeyi reddeden herhangi bir başka ülkeye saldırma hakkına sahip değildir. Olmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Nükleer tesislerin hedef alınmasının, enerji hatlarının işlevsiz bırakılmasının ve stratejik geçiş noktalarının kapanması gibi ihtimallerin gerçekleşmesinin, dünya ekonomisinden uluslararası güvenliğe kadar birçok alanda telafisi çok zor, belki de imkansız sonuçlar doğuracağını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Hürmüz Boğazı başta olmak üzere kritik deniz yollarının tehlikeye girmesi, enerji arzında ciddi kırılmalara neden olurken, bu durum şimdiden yalnızca Türkiye gibi bölge ülkelerini değil, küresel sistemi derinden sarsmaya başlamıştır. Nitekim, Yemen'deki İran destekçisi Husilerin de savaşa dahil olduklarını duyurmasıyla Hürmüz'den sonra Babul Mendeb boğazında da askeri hareketliliğin artması, enerji güvenliği risklerini ve tedarik zinciri sorunlarını derinleştirebilecek niteliktedir.
Karşılıklı tehditlerin dozajının artması, diplomatik kanalların zayıflaması ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların sessizliği ve etkisizliği, kontrolsüz bir tırmanışın yaşanabileceğine işaret etmektedir. Nükleer silah kullanımına yönelik imalar bile insanlığın nasıl bir uçurumun kenarına sürüklendiğini açıkça göstermektedir. Bu çerçevede uluslararası toplumu sağduyuya, itidale ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz. ABD ve İsrail'in oluşturduğu siyonist-emperyalist cinayet şebekesinin aklını başına alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu savaşın kazananı olmayacaktır ama dünyanın öbür ucundaki bir masum insan dahi bu savaşın ceremesini çekmek zorunda kalabilecektir. Silahların sustuğu, diplomasinin konuştuğu, bir uzlaşının tesisi artık bir zorunluluk halini almıştır."
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere barış için samimiyetle gayret gösterdiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin, istikrarın ve insanlığın ortak vicdanının savunucusu olmaya kararlılıkla devam ettiğini dile getirdi.
Bölgesel ve küresel aktörlerle gerçekleştirilen üst düzey temasların, karşılıklı ziyaretler ve çok taraflı görüşmelerin, Türkiye'nin savaşı sona erdirme iradesini, yapıcı ve dengeleyici rolünü bir kez daha teyit ettiğini aktaran Bahçeli, Türkiye'nin barış arayan tüm mazlum coğrafyaların umudu, istikrar arayan tüm tarafların güven kapısı haline geldiğine dikkati çekti.
Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın merkezinde olduğunu kaydeden Bahçeli, bu nedenle Türkiye'nin, batıyı ve doğuyu Ankara merkezli kuşatan, dengeleyen ve okuyan bir dış politika anlayışına ihtiyacının olduğunu söyledi.
Bahçeli, "Çift Başlı Selçuklu Kartalı'nın doğuya ve batıya dönen yüzünden ilhamla, Türkiye'nin, güvenlik ihtiyaçları ve milli çıkarları doğrultusunda ittifak bloklarını kuran ve bölgesinde bozulan statükoyu yeniden inşa etmeye çalışan bir vizyona dayanması gerekmektedir." ifadesini kullandı.
"Gazze'de insanlık dramı her geçen gün ağırlaşmaktadır"
Bahçeli, öncelikli gündemin İran'a yönelik saldırı ve yansımaları olduğunu ancak küresel gelişmelerin bununla sınırlı kalmadığını, dünya genelinde çok sayıda fay hattının aynı anda kırıldığını ve birbirini tetikleyen gerilimlerin zincirleme şekilde büyüdüğünü belirtti.
Doğu Akdeniz'de artan jeopolitik rekabetin, enerji kaynakları üzerindeki mücadeleyi daha da sertleştirdiğine, deniz yetki alanları üzerinden yürütülen tartışmaların bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğine vurgu yapan Bahçeli, Karadeniz havzasında süregelen savaş halinin Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirirken, Asya-Pasifik hattında ABD-Çin rekabetinin yeni bir küresel cepheleşmenin işaretlerini verdiğini söyledi. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Rusya-Ukrayna savaşı henüz nihai bir çözüme ulaşamamıştır. Suriye'de tek Suriye ve tek ordu adına önemli mesafe alınsa da kırılgan denge Suriye'nin bütünlüğünde dikkatli olmayı gerektirmekte, Gazze'de ise insanlık dramı her geçen gün ağırlaşmaktadır. Pakistan-Afganistan hattında yaşanan gerilimler, Afrika'nın farklı bölgelerinde süregelen çatışmalar ve Latin Amerika'da yükselen siyasi istikrarsızlık dalgası, küresel sistemin çok boyutlu bir kriz sarmalına sürüklendiğini açıkça göstermektedir."
"Kimse Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı beklememelidir"
Avrupa ülkelerinin silah sevkiyatlarıyla güçlendirdiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) saldırgan politikalarına göz yumduğunu söyleyen Bahçeli, Türkiye'nin KKTC'ye yönelik savunma tedbirlerinin eleştirilmesini "çifte standart" şeklinde nitelendirdi. Bahçeli, "Hiç kimse bizden, Güney kesiminin silaha boğulduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı, soydaşlarımıza yönelen tehditleri görmezden gelmemizi beklememelidir. Unutulmamalı ki Kıbrıs bizim için alelade bir dış politika konusu değil, milli bir dava, vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir." dedi.
Dünyanın siyasi, ekonomik ve insani bir kırılmanın eşiğine geldiğini ifade eden Bahçeli, "Enerji arz güvenliğinden gıda tedarikine, göç hareketlerinden ticaret yollarına kadar uzanan geniş bir alanda belirsizlikler artmakta, riskler çoğalmaktadır." diye konuştu.
Tablonun tesadüf eseri ortaya çıkmadığını, küresel kaynakları kontrol etme arzusundaki yeni emperyalist anlayışın, krizleri derinleştirerek hakimiyet alanlarını genişletme çabasına girdiğini dile getiren Bahçeli, bu süreçte bedel ödeyenlerin yine masumlar, mazlumlar, sesi kısılmaya çalışılan milletler olduğunu ifade etti.
Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ağır ve çok cepheli bir küresel tabloyla İsrail'deki bazı çevrelerin 'Türkiye'nin yeni hedef' olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde, Türkiye'nin içeride güçlü, dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi ve kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bazıları Cumhur İttifakı'nın dirayetinden, devletimizin kudretinden ve Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olsa da ülkemiz, bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşet etmesine de hizmet edecektir.
Açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye'nin iç cephesini zayıflatmaya yönelik her söylem, her eylem, her kışkırtma, doğrudan doğruya milli güvenliğimizi hedef almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, muhalefetin günübirlik polemikleriyle, ucuz siyasi hesaplarla, sığ tartışmalarla, sorumsuz açıklamalarla yönetilebilecek bir ülke değildir. Hele hele böylesine hassas bir dönemde devletin yanında durmak yerine karşısında saf tutan, milli meselelerde dış mihrakların aklıyla konuşanların millet vicdanında karşılığı olmayacaktır.
"Siyasi yozlaşma CHP'nin her kademesine sirayet etti"
CHP'li belediyelere ilişkin gündeme gelen haberlerin, "maşeri vicdanı rahatsız ettiğini" belirten Bahçeli, "Bir biri ardına ortaya saçılan rüşvet, irtikap iddiaları hukuki bir mesele olmaktan çıkmış, siyasi yozlaşmanın CHP'nin her kademesine sirayet ettiğinin açık bir göstergesi haline gelmiştir. Bu vahim tablo, kök salmış bir çarpık zihniyetin, çürümüş bir siyasi anlayışın ve yozlaşmış bir yönetim yapısının CHP'ye egemen olduğu izlenimi vermektedir. Şehrin emini olması gerekenler ne hazindir ki emanete hıyanet etmiş yozlaşmanın zirvesine çıkmışlardır." değerlendirmesinde bulundu.
Atatürk'ün partisi CHP'nin siyasal ve toplumsal ahlak anlayışının erozyona uğradığını ifade eden Bahçeli, "İltimas, yolsuzluk ve bunlarla iç içe geçmiş çarpık ilişki ağları derinleşmiştir. Ancak hiç kimse dokunulmaz, hiçbir makam sorumsuzluk zırhı değildir. Hukukun üstünlüğü esastır ve bu tür iddiaların sonuna kadar üzerine gidilmesi, sorumluların hesap vermesi kaçınılmazdır" dedi.
"Kimse fitne tohumu ekmeye, Terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın"
Milli birlik ve beraberliğin tesisinin ortak değerler ve geçmiş üzerinde inşa edilen bir millet anlayışıyla ve müşterek bir gelecek yürüyüşüyle mümkün olabileceğini belirten Bahçeli,"Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'de huzur ve barış ortamını kalıcı kılarken aynı zamanda bölgesel istikrara da katkı sağlamayı hedeflediğini kaydetti.
"Terörsüz Türkiye"nin bir milli birlik ve kardeşlik projesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle konuştu:
"TBMM bünyesinde kurulan ve önemli bir görev ifa eden 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu' çalışmalarını tamamlamış, ortak komisyon raporu kabul edilmiş, bir toplumsal mutabakat zemini ortaya çıkmıştır. Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için uygun iklim oluşmuştur. Bundan sonraki ilk hedef amaca hizmet edecek yasaların hızla çıkarılmasıdır. Çevresi savaşın tüm ağırlığıyla kuşatılmışken bir huzur ve güven adası olmasından iftihar ettiğimiz ülkemizde birlik ve beraberliğimiz hasmane girişimlere mukabelede en etkili silahımız olacaktır.
Terörsüz Türkiye böylesi bir ortamda doğru zamanda atılmış doğru adım olarak devlet ve millet hayatımızda kutup yıldızı gibi ufkumuzu aydınlatmıştır. Gelinen kritik aşamada Terörsüz Türkiye yolunda tüm siyasi aktörlerin ve toplum kesimlerinin titizlikle hareket etmek, süreci provoke edecek eylem ve söylemden kaçınmak mecburiyeti vardır. Milletçe huzur iklimi inşa etmeye çalıştıkça öfkeden köpüren bazı başkentlerin, bazı gizli servislerin ülkemiz içindeki gönüllü ve ücretli devşirmeleri, toplumu ayrıştırmaya çalışmaktadır. Amacımız provokasyonlara aldırmadan daha demokratik, etkin, istikrarlı ve müreffeh bir Türkiye'dir."
"Gayemiz ve gayretimiz oyunları bozarak, kendi yazdığımız senaryoda milletimizin rol aldığı bir iklimde emperyalizmin bilindik hedeflerini çöpe atmaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Ülkemiz hatta bölgemiz için tarihi bir fırsat olan 'Terörsüz Türkiye' hedefi güçlü bir toplumsal katkı ve siyasi iradeyle tartışmasız gerçekleştirilecektir. Kimse yanlış hesap yapmasın, tahriklere meyletmesin. Huzurun, barışın, umudun, kardeşliğin, yeşerdiği günlerde bölücü emellere heves etmesin. Fitne tohumu ekmeye, Terörsüz Türkiye'yi sabote etmeye kalkmasın. Devletimizin şefkati gibi kudreti de her yere ve herkese yetişecek güçtedir." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle demokratik yönetim istikrarı yakaladığını ifade eden Bahçeli, sağlanan uzlaşma zemini ve milli dayanışma sayesinde zorlukların üstesinden gelerek milli hedeflere ulaşma iradesinden ödün vermeyeceklerini belirtti.
Yaşanan savaşın küresel ekonomi gibi Türkiye ekonomisini de etkileme potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, hükümet ve kurumların gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, alınan tedbirler ve uygulanan doğru, kararlı politikalar sayesinde Türkiye ekonomisinin makro temellerinin sağlamlaştığını, dışsal şoklara karşı önemli ölçüde güçlendiğini ifade etti.
Savaşın enerji sektörü başta olmak üzere tüm ekonomik faaliyetleri etkilediğine ve küresel ölçekte ekonomik belirsizlikleri derinleştirdiğine vurgu yapan Bahçeli, "Türkiye, ekonomik maliyetin vatandaşlarımıza yansımasını asgariye indirmeye çalışmakta, bunun için destek tedbirleri devreye koymaktadır. Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Terörsüz Türkiye hedefinin ne denli stratejik hamleler ve Türkiye için kazanım olduğunu gözler önüne sermiştir." diye konuştu.
Bir an önce ateşkes sağlanmasını temenni ettiklerini vurgulayan Bahçeli, milli birlik ve dayanışmayla zorlukların üstesinden gelineceğini, Cumhur İttifakı birlikteliğiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme kararlılığında olduklarını kaydetti.
Konuşmasının sonunda Bahçeli, 11 yıl önce DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle andı, sanatçı Volkan Konak'ı da vefatının. 1. yılında yad etti.
Bahçeli'nin, yakut taşı kullanılan "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah'ım" ifadesinin yer aldığı yüzük ile aynı ifadenin yer aldığı rozet taktığı görüldü.