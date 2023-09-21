Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı.
İstanbul
100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.