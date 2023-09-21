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Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı.

Ferhat Yasak, Semra Orkan  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Matbaacılar Sitesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yangına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bağcılar'da Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde, içinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

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