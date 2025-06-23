Aydın'da makilik alanda çıkan iki ayrı yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan iki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın
Akbük Mahallesi'nde ve Didim sanayisine yakın mevkideki makilik alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgelere Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.