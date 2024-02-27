Dolar
31.14
Euro
33.81
Altın
2,029.57
ETH/USDT
3,245.00
BTC/USDT
57,063.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MKE Ankaragücü futbolcusu Nihad Mujakic, Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da, tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kübra Deniz, Fatih Çağlar Demirbaş  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Cihangir Mahallesi Fulya Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasında akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracının yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, fabrikanın bitişiğindeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangında yoğun dumandan etkilenen kişilere bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi.

Fabrika yakınında bulunan ve alev alan iki araca da itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Yangın sırasında fabrikanın kapalı olduğu, içeride kimsenin olmadığı belirtildi.

İtfaiyenin 70 araç ve 187 personel ile AFAD'ın 4 araç ve 14 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, dumandan etkilenen 2 kişi çevre hastanelere sevk edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni film hazırlıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü

Benzer haberler

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü

Avcılar’da 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini yaktı

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini yaktı
İzmir'de narenciye deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de narenciye deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor

Yanan Balıklı Rum Hastanesi'nin yaraları gün geçtikçe sarılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet