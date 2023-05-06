Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Gündem

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor

Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile açılacak.

Zeynep Rakipoğlu  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda faaliyete geçecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının yapımında sona gelindi. Bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi.

Millet Bahçesi'nin ilk etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek "Büyük İstanbul Mitingi" ile vatandaşların hizmetine sunulacak.

Kentin "yeşil koridoru" olacak

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, yaklaşık 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanı bol, içinde sosyal donatıları, 70 bin metrekareye yakın kapalı bölümleri ve sosyal donatıları ile dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak.

Vatandaşların ortak buluşma noktası olması amaçlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'da yaşayanlara nefes aldıracak, tamamlandığında ise kentin "yeşil koridoru" olma görevini üstlenecek.

Bahçedeki alanda fethi temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak.

Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde yer alacak seralar ve bostanlarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek.

"Ab-ı Hayat Suyu" denilen yapay dere oluşturulacak

Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğunda "Ab-ı Hayat Suyu" denilen bir yapay derenin bulunacağı bahçede, dere kenarlarında seyir terasları, piknik yapılabilecek alanlar ile dinlenme yerleri oluşturulacak. Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların suyla oynamalarına imkan sağlayacak.

Bahçede yine bu istikamette 2,5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yolları da bulunacak.

Ayrıca, millet bahçesindeki bütün çalışmalar bittiği zaman oyun alanları, tenis kortları, basket, voleybol sahaları, kay-kay pistleri, sosyal tesislerdeki sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler, millet kıraathaneleri yer alacak. Seyir terasları, gezinti alanları ve insanların dinlenebileceği sosyal alanlar da oluşturulacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet ve deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak. Bahçe, herhangi bir afet anında 40 bin çadır kurulabileceği ve 165 bin kişilik acil barınma alanının oluşturulabileceği bir kapasiteye sahip olacak.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ilk fidanları geçen yıl İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde dikilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin hizmete alınacak ilk kısmını dronla görüntüledi.

İstanbul'a 15 millet bahçesi kazandırıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugüne kadar İstanbul'da 15 millet bahçesini hizmete açtı, 27 millet bahçesinin ise yapımı sürüyor.

Ülke genelinde, cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin 314'ünde çalışmalar devam ederken, 484 millet bahçesi vatandaşların hizmetine sunuldu. Bakanlık, 2028 yılına kadar 200 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'ın kuzeyi ve Osmaniye için kuvvetli yağış uyarısı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeşil pasaport açıklaması
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
İzmir'de TCG Anadolu'ya ziyaretçi ilgisi sürüyor

Benzer haberler

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabı yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta tüm Türkiye kazanacak

Boşnak lider Bakir İzetbegoviç, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çağrısında bulundu

TBMM Başkanı Şentop: O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini tutamıyorlar

TBMM Başkanı Şentop: O kadar ihtiras içindeler ki kendilerini tutamıyorlar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "doğal gaz faturalarını düzenlemediği" iddiasına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "doğal gaz faturalarını düzenlemediği" iddiasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin milli iradeye parmak sallamasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güçlerin milli iradeye parmak sallamasına izin vermeyeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet