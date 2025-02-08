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Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Selami Küçükoğlu  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Ataşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Selami Küçükoğlu/AA

İstanbul

Finanskent Mahallesi TEM Bağlantı Yolu Çamlıca Kavşağı mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan biri ağır 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri incelemelerinin ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapanan yol, araçların çekilmesi ve ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden açıldı.

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