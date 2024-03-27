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Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Günay Nuh  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

Ardahan

İl genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, yer yer ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi ve buzlanma nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Zincirsiz tırların geçişine izin verilmeyen Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda da ulaşım normale döndü.

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Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü

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