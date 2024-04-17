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YSK, Ordu, Hatay, Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AK Parti'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

Orhan Onur Gemici  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
YSK, Ordu, Hatay, Ardahan ve İskenderun'da seçimlerin iptali başvurularını reddetti

Ankara

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AK Parti'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

YSK, CHP'nin 3 ilçedeki seçim sonuçları için yaptığı başvuruları reddetti

YSK, CHP'nin, Adana Pozantı'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı başvuru hakkında ret kararı verdi.

Kurul ayrıca CHP'nin, Konya'nın Hadim ve Ardahan'ın Çıldır ilçeleri için yaptığı olağanüstü itiraz başvurularını da kabul etmedi.

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