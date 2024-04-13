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Yaşam

Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği Ardahan'ın Göle ilçesinde, kardelenler açmaya başladı.

Aykut Temur  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Kışı çetin geçen Ardahan'da kardelenler açtı Fotoğraf: Aykut Temur/AA

Ardahan

Türkiye'nin kışı en soğuk geçen yerleşim yerlerinden biri olan Göle'de, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla bazı noktalardaki karlar eridi.

İlçeye bağlı Çakırüzüm köyü ile Göle arasındaki Acısu mevkisinde ise "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler doğayı renklendirdi.

Doğanın renklenmesiyle doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğraf tutkunları da çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

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