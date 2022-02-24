Dolar
14.09
Euro
15.83
Altın
1,924.05
ETH/USDT
2,432.80
BTC/USDT
35,567.00
BIST 100
1,851.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor Kiev'den yayındayız
logo
Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Gülsem Adam   | 24.02.2022
Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

Antalya

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Muratpaşa ilçesi Kazım Karabekir Caddesi Saat Kulesi önünde toplanan Ukraynalılar, ellerinde Ukrayna ve Türk bayraklarıyla "Savaşa hayır, Ukrayna'ya destek" yazılı pankartları taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Ukrayna Aileleri Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkelerine karşı bir savaş başlattığını söyledi.

Rusya'nın başlattığı operasyonun Ukrayna'yı yok etmeye yönelik olduğunu savunan Mykhaylova, uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar olarak askeri operasyon bölgesinde yaşayan yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını anlatan Mykhaylova, Rusya'nın askeri müdahaleye son vermesini istediklerini kaydetti.

Daria Demirkale ise göz yaşı dökerek, Rusya'nın Ukrayna'yı saldırıdan vazgeçmesini ve topraklarını terk etmesini istediklerini belirtti.

Diğer Ukraynalılar da bir an önce savaşın bitmesi ve barış olmasını istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuklarını Kovid-19 nedeniyle kaybeden aile aşı çağrısı yaptı
Kovid-19'a yakalanan 19 günlük bebek yaşam mücadelesi veriyor
Dünya Kovid-19 tedbirlerini kaldırmaya devam ediyor
Özbekistan'da 1 Mart'tan itibaren maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
İtalya Başbakanı Draghi: Hükümetin niyeti OHAL'i 31 Mart sonrasına uzatmamak

Benzer haberler

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

Biden, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracağı bir konuşma yapacak

Biden, ulusal güvenlik ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini görüştü

Uluslararası Af Örgütü, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde 'insan hakları' vurgusu yaptı

Rusya-Ukrayna Krizi

Rusya-Ukrayna Krizi
Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı

Polonya'da Ukraynalı mülteciler için kabul noktaları oluşturulmaya başlandı
Ukrayna: Belarus bölgesinden ülkemize 4 balistik füze ateşlendi

Ukrayna: Belarus bölgesinden ülkemize 4 balistik füze ateşlendi