Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,667.40
BTC/USDT
116,068.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Çift yumurta ikizi okçular, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor

Antalya'da ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hobi olarak okçuluğa başlayan Lara Günal ve kendisine destek için aynı spor branşını seçen çift yumurta ikizi Cem Günal, elde ettikleri şampiyonluklarla isimlerinden söz ettiriyor.

Gülsem Adam  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
Çift yumurta ikizi okçular, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki ikiz kardeşler, Lara'nın ayağındaki rahatsızlıktan dolayı annelerinin yönlendirmesiyle okçuluk sporuna başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ok ve yayı 10 yaşında ellerine alan ikiz kardeşler, özverili ve fedakar çalışmalarının sonucunda Türkiye şampiyonlukları ve farklı derecelerde madalyalar almayı başardı.

Milli takıma girmek için her gün antrenmanlarda ter döken kardeşler, ülkelerini Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyor.

"Yarışmalar öncesinde birbirimiz motive ediyoruz"

Okçuluk sporcusu Lara Günal, AA muhabirine, ayağındaki rahatsızlıktan dolayı hareketli spor yapamadığı için okçuluğa başladığını söyledi.

Çift yumurta ikiziyle beraber okçuluğa başladığını belirten Lara, "İkizimle okçuluğa başladığımızda hobi olarak yapacağımızı düşünmüştük, asla bu kadar ilerleyeceğimizi düşünmemiştik. Hedefimiz milli takıma girmek, bazen ikizimle konuşuyorum müsabakalar nasıl geçti diye. Rakip olamıyoruz. Kız ve erkek kategorilerinde ayrılıyoruz ama antrenmanlarda yarıştığımızı oluyor." dedi.

Yarışmalar öncesinde birbirlerini motive ettiklerini anlatan Lara, kendi tekniklerine karışmadıklarını kaydetti.

İkiziyle aynı sporu yapmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Lara, "Beraber bu sporu yapmak güzel bir şey, en azından yanımda güvenebileceğim birisi var. Hedefim milli takıma girmek ve dünya birincisi olmak istiyorum. Bunun için her gün antrenmana geliyoruz ve 3-4 saat antrenman yapıyorum." diye konuştu.

Cem Günal: "Hem takım arkadaşım hem de ikizim"

Cem Günal ise ikiziyle okçuluk yaptığını ama çift yumurta ikiz oldukları için kardeşiyle çok benzemediklerini dile getirdi.

Başta annesinin yönlendirmesiyle kardeşiyle birlikte okçuluğa başladıklarını ifade eden Cem, "Zamanla başarılar elde ettikçe okçuluğu ciddiye almaya başladık ve o günden beri devam ediyoruz. Yarışlarda birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Hem takım arkadaşım hem de ikizim, onunla bir arada olmak güzel." dedi.

Her gün antrenman yaptıklarını ve günde 350 ok attıklarını belirten Cem, kardeşiyle hedeflerinin milli takıma girerek dünya şampiyonasına katılmak istediklerini ifade etti.

Antrenör Hatice Çetin de ikiz kardeşlerin makaralı yay kategorisinde yarışmalara katıldığını söyledi.

Her ikisinin de 11 yaşında ilk defa katıldıkları yarışta Türkiye dördüncüsü olmayı başardığını anlatan Çetin, "Daha sonra takım halinde Türkiye şampiyonlukları aldılar. Lara bu yıl takım halinde Türkiye şampiyonluğu, 2. ve 3. olmayı başardı. Cem de Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu. Hedefleri çok çalışıp milli takıma girmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Çift yumurta ikizi okçular, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor

Çift yumurta ikizi okçular, milli forma için hedefi 12'den vurmak istiyor

Batı Akdeniz'de hububat sektörünün ihracatı yüzde 136,65 arttı

Sosyoloji uzmanından öğrencilerin başarısını artırmak için "doğru dijitalleşme" önerisi

Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak

Roma İmparatorluğu'nun sağlık yapısı 1850 yıl sonra tekrar şifa dağıtacak
Cimnastiği müzikle buluşturan antrenör geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Cimnastiği müzikle buluşturan antrenör geleceğin sporcularını yetiştiriyor
Yoldan geçerken denk geldiği spor salonu hayatını değiştirdi

Yoldan geçerken denk geldiği spor salonu hayatını değiştirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet