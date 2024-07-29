Dolar
33.02
Euro
35.81
Altın
2,390.09
ETH/USDT
3,366.50
BTC/USDT
69,401.00
BIST 100
10,828.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırması sonucu 3 tekerlekli elektrikli bisikletinden düşen kişi yaralandı.

Servet Tümer  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Yeni Mahalle'de alışveriş yapmak için sabah evden çıkan 69 yaşındaki Halil Aksay, 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak isterken bisikleti devrilen Aksay, ayağından yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Aksay'ın ayak bileğinin kırıldığı belirlendi.

Ameliyat edilen Aksay, gazetecilere, olayın meydana geldiği 5016 Sokak'ta çok sayıda başıboş köpek olduğunu söyledi.

Acil tedbir alınması gerektiğini belirten Aksay, "Yakında pazar yeri var. Pazara giden insanlar da oradan geçiyor. Okul açıldığında okula giden çocuklarımız o sokağı kullanıyor. Daha önce torunumu okula götürürken köpekler saldırmak istedi, torunum az daha aracın altında kalıyordu. Sahipsiz köpekler ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetkililerimizden acil tedbir almasını istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te boya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'da eyyam-ı bahurun etkisiyle hissedilen sıcaklık yeniden 40 dereceyi bulacak
Boşanmada erkek şiddeti, büyü ve sosyal medya paylaşımları ile eşit kusur sayıldı
Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı
MİT, Türk askerine saldırı hazırlığındaki​​​​​​ PKK/KCK'lı teröristleri Irak'ın kuzeyinde​ etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi bisikletten düşerek yaralandı

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı

Yalova'da sahilde güreş antrenmanı yapan gençlere köpek saldırdı
Kültür ve doğa turizmini tercih edenlerin adresi Olympos ve Çıralı

Kültür ve doğa turizmini tercih edenlerin adresi Olympos ve Çıralı
Antalya'da sahilde kamusal alanları işgal eden karavanlar kaldırıldı

Antalya'da sahilde kamusal alanları işgal eden karavanlar kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet