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Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı astsubay şehit oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir trafik kazasına müdahale için giden jandarma ekibindeki astsubay kıdemli çavuş Tansu Çolak (32), aracın çarpması sonucu şehit oldu.

Nuğman Göktaş  | 07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı astsubay şehit oldu Fotoğraf: Nuğman Göktaş/AA

Ankara

Ayaş İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında görevli trafik ekibi, TEM Otoyolu Kahramankazan ilçesi yakınlarında trafik kazası ihbarı üzerine yola çıktı.

Olay yerine varan ekibin bölge güvenliğini almak için yola dubaları yerleştirdiği sırada, ekipteki astsubay kıdemli çavuş Tansu Çolak'a plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araç çarptı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çolak, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Balıkesir nüfusuna kayıtlı şehidin evli ve 1 yaşında kızı olduğu öğrenildi.

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Ankara'da trafik kazasına müdahale sırasında aracın çarptığı astsubay şehit oldu

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