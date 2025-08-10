Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,211.40
BTC/USDT
118,230.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

"Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası koruma altında

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

Servet Taşdemir  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
"Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası koruma altında Fotoğraf: Servet Taşdemir/AA

Bitlis

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları dronla tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Hollanda'dan gelen Salih Çemberlitaş, kalderanın doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Çemberlitaş, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça burayı ziyaret ediyorum. Daha önce alanda piknik ateşi yakılıyordu. Yere atılan çöpler doğayı kirletiyordu. Jandarma, kalderanın girişinde denetim yaptı. Kimlik kontrolünden geçtik. Alanda uyarıcı levhalar yerleştirilmiş. Alınan önlemleri anlamlı bulduk. Ziyaretçilerin güvenli bir şekilde alanı gezmeleri sağlanıyor. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siirt'te eski yapılarıyla risk oluşturan Karakol Mahallesi kentsel dönüşümle yenileniyor
Yargıtay, sebepsiz yere evi terk etmeyi boşanmada "tam kusur" saydı
Siber suçlara yönelik 44 ildeki operasyonlarda 214 şüpheli yakalandı
Sinop ve Mersin'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
Avukat Rezan Epözdemir "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından gözaltına alındı

Benzer haberler

"Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası koruma altında

"Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası koruma altında

Gıdada uygunsuzluğa bu yıl 1,5 milyar lira ceza kesildi

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,8 milyar lira para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 7 ayda yaklaşık 1,8 milyar lira para cezası kesti
"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı

"Huzur İstanbul" uygulamasında 815 kişi gözaltına alındı
Jandarmanın zırhlı araç sürücüleri önce simülasyonda sonra parkurda eğitiliyor

Jandarmanın zırhlı araç sürücüleri önce simülasyonda sonra parkurda eğitiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet