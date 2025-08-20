Dolar
40.90
Euro
47.68
Altın
3,326.45
ETH/USDT
4,228.40
BTC/USDT
113,941.00
BIST 100
11,069.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026-2027 yıllarını kapsayan “8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin bakanlıkta açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Emre Ayvaz, Mehmet Emin Gürbüz  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Düzce

Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı
"TÜDAV MARU ile Piri Reis'in İzinde" bilim seferi Çanakkale'den başladı
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı
Bilecik'teki doğal gölet kuruma tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Sındırgı'daki depremin ardından 4 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşti

Benzer haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi, İstanbul yönü ulaşıma kapandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 7 milyon 896 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da baraj doluluk oranı son bir ayda yüzde 13 azalarak yüzde 45,21'e düştü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
Düzce'de yaz Kur'an kurslarının müdavimi down sendromlu Fırat, derslere neşe katıyor

Düzce'de yaz Kur'an kurslarının müdavimi down sendromlu Fırat, derslere neşe katıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet