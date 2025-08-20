Dolar
Gündem

Bakanlıktan "Mapa ve Şamandıra Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırlarının korunacağını ve ekosistem dengesinin sağlanacağını bildirdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bakanlıktan "Mapa ve Şamandıra Sistemi"ne ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Doğup kök salacak, büyüyüp denize nefes olacak. Mapa ve Şamandıra Sistemi ile deniz çayırları korunacak, ekosistem dengesi sağlanacak. Tekne bağlama düzeni sağlanarak çevreye zarar veren uygulamalar sona erecek. Yoğun deniz trafiği düzenlenerek koylar daha yaşanabilir hale getirilecek. Deniz turizmi daha sürdürülebilir bir hale gelecek. Bugün koruduğumuz her nefes, yarının temiz dünyası olacak." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımdaki videoda, milli sporcu ve serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen'in de şu açıklamaları yer aldı:

"Nasıl bir ağaç nefes almanızı sağlıyorsa deniz çayırları da aynı görevi üstleniyor. Mapa Şamandıra Projesi deniz çayırlarına çapaların verdiği zarardan korumak ve su altında hayatın devamlılığını sağlamak için var. Deniz çayırları korunurken hem doğa hem de bölge insanları kazanacak."

Bakanlıktan "Mapa ve Şamandıra Sistemi"ne ilişkin paylaşım

