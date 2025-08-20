Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye'nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini belirterek, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de İstanbul sürecine dikkati çekerek, barış görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldı.

