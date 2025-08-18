Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Gıda Toplantıcılar Çarşısı'nı ziyaretinde konuşuyor.
logo
Yaşam, insana dair

Düzce'de yaz Kur'an kurslarının müdavimi down sendromlu Fırat, derslere neşe katıyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaşayan down sendromlu 19 yaşındaki Fırat Öztürk, iki yıldır katıldığı yaz Kur'an kursunda neşeli tavırları ve çalışkanlığıyla kendinden yaşça küçük rahle arkadaşlarına örnek oluyor.

Ömer Ürer  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Düzce'de yaz Kur'an kurslarının müdavimi down sendromlu Fırat, derslere neşe katıyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Ailesiyle ilçe merkezinde bulunan Orhangazi Camisi'ne vakit namazlarına gelen Fırat, zamanla caminin imamı Fevzi Çelik'le özel bağ kurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan "Yaz Kur'an Kursu"na da iki yıldır katılan Fırat, burada hem Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyor hem de kurslara gelen kendinden yaşça küçük çocuklara neşeli tavırlarıyla arkadaşlık yapıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öztürk ailesinin ortanca çocuğu olan ve ilçede "cami aşığı" olarak tanınan 19 yaşındaki Fırat, kurs boyunca gösterdiği sevecenliği ve ortaya koyduğu öğrenme arzusu dolayısıyla her yaş grubu tarafından seviliyor.

"Küçük öğrencilerimiz hatalı davranış sergilediğinde hemen uyarılarda bulunuyor"

Orhangazi Camisi İmam Hatibi Fevzi Çelik, AA muhabirine, Fırat'ın hem caminin hem de ilçenin neşesi olduğunu söyledi.

Fırat'ın vakit namazlarına ve yaz Kur'an kurslarını aksatmadan katıldığını anlatan Çelik, "Fırat hem bizim neşe kaynağımız hem gençlere örnek oluyor. Ders vakti ders, oyun zamanı oyunlar oynuyor. Diğer küçük kardeşlerimize ağabeylik de yapıyor." dedi.

Çelik, Fırat'ın diğer öğrencileri hata yaptıklarında uyardığından bahsederek, şöyle devam etti:

"Küçük öğrencilerimiz hatalı davranış sergilediğinde hemen uyarılarda bulunuyor ve hareketinin, söyleminin yanlış olduğunu dile getiriyor. Açıkçası ağabeylik görevini de yürütüyor. Ben Fırat kardeşimizden çok memnunum. Camimizin özellikle vakit namazlarına da iştirak ettiği için çok mutluyuz ve o bizim gurur kaynağımız."

"Arabamız olsun diye dua ediyorum"

Down sendromlu Fırat da yaz kursunda Kur'an-ı Kerim okuduğunu ve namazlarını kıldığını dile getirdi.

Her zaman namazlara geldiğini anlatan Fırat, "Cuma namazımı da burada kılıyorum. Hep camiye geliyorum, dua ediyorum. Buradakilere iyi abilik yaptım. Buradan gidince akşamları ve geceleri de namaz kılıyorum. Arabamız yok, arabamız olsun diye dua ediyorum. Hocamızı çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

