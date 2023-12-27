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Anadolu Otoyolu'nda tır damperi tabelaya çarptı, Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın açık kalan damperinin tabelaya çarpması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Sefa Tetik  | 27.12.2023 - Güncelleme : 27.12.2023
Anadolu Otoyolu'nda tır damperi tabelaya çarptı, Ankara yönü ulaşıma kapandı Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Otoyolun Körfez kesimi Gişeler mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın açık kalan damperi, elektronik trafik işaret tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tabela yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin, damperi ve yola düşen tabelayı kaldırma çalışması sürüyor.

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