Anadolu Otoyolu'nda tır damperi tabelaya çarptı, Ankara yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırın açık kalan damperinin tabelaya çarpması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kocaeli
Otoyolun Körfez kesimi Gişeler mevkisinde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın açık kalan damperi, elektronik trafik işaret tabelasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tabela yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin, damperi ve yola düşen tabelayı kaldırma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.