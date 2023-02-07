Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,881.04
ETH/USDT
1,633.10
BTC/USDT
22,670.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya'daki Temelli Caddesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Serin 2 Apartmanının enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki 12 katlı Zeray Apartmanı'nın enkazındaki 48 yaşındaki kadın, depremden 75 saat sonra kurtarıldı
logo
Gündem

Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak

Amasya'da Merzifon Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde çalışan 50 madenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Malatya'ya gitti.

Murat Arslan   | 07.02.2023
Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak Fotoğraf: Murat Arslan/AA

Amasya

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Merzifon Yeni Anadolu Madencilik Şube Başkanı Cemil Güven, deprem dolayısıyla büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Madende çalışan 2 mühendis ve 48 maden işçisinin yer aldığı 50 kişilik ekibin Malatya'daki arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak katılacaklarını belirten Güven, "Madenciler, işleri gereği kaza ve doğal afetlerle sık karşılaşıyor. Bu nedenle depremzedelerin yanında olmamız gerektiğine karar verdik." dedi.

Vatana borçları bulunduğunu vurgulayan Güven, "Bugün de o günlerden biridir. Bizim de elimizden bu geliyor karınca kararınca. İnşallah devlet olarak, millet olarak, fertler olarak bu acı ve elim yarayı bir an önce sararız." ifadesini kullandı.

Çantalarını hazırlayıp aileleriyle vedalaşarak işletmeye gelen madenciler, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak isimlerini yazdırdı.

Madenciler, daha sonra Malatya'ya gitmek üzere yola çıktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TSK deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
Deprem bölgelerine ilave 206 savcı görevlendirildi
Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı
NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı
Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Benzer haberler

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

Hatay'da depremden 72 saat sonra aynı binanın enkazından 4 kişi kurtarıldı

NBA ekibi Cleveland Cavaliers, depremzedeler için destek mesajı paylaştı

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Orta Doğu’dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor
Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı

Adana'da yıkılan apartmanın enkazındaki kadın depremden 75 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman'da 1 kişi depremden 77 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet