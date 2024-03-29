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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kastamonu'da vefat eden bebeğe ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da vefat eden bebeğe ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını ve sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kastamonu'da vefat eden bebeğe ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan kurum bakımı altındaki bir bebeğin vefatıyla ilgili haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Kastamonu'da geçen günlerde hayatını kaybeden Ö.Ö. isimli bebeğin doğumunun ardından ailesinin talebi üzerine 15 Şubat'ta bakanlığın kuruluşuna teslim edildiği bildirildi.

Kuruluşun kabulünden önce hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olarak dünyaya geldiği bilgisinin edinildiği, kurum bakımı altındayken de her türlü sağlık kontrolünün hastane ve sağlık personelince titizlikle gerçekleştirildiği açıklandı.

Bebek bakıcısının 27 Mart'ta bebeğin durumunun iyi olmadığını söylemesi üzerine hemşirenin çağırıldığı ve ilk müdahalenin yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"112 acil sağlık ekibi ivedilikle kuruluşa gelmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Bebeğin kesin vefat sebebinin otopsi sonucuyla belli olacağı sağlık ekiplerince kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."


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