Dolar
32.53
Euro
34.85
Altın
2,380.00
ETH/USDT
2,968.00
BTC/USDT
60,998.00
BIST 100
9,560.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi yapılacak.

Ayşe Şensoy Boztepe  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK işbirliğinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi'ne ilişkin çağrı duyurusu yayımlandı.

Çağrı kapsamında hazırlanacak proje başvuruları "https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/" adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

Bakanlığın şiddetle mücadele politikaları için önemli bir kaynak oluşturacak proje çerçevesinde Türkiye genelinde kapsamlı saha araştırması yürütülerek kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut durum sosyodemografik özelliklere göre incelenecek. Kadına yönelik şiddet alanındaki politika ve hizmetlere temel oluşturacak bilimsel kanıtlar elde edilecek.

Yapay zeka modelleri kullanılacak

Toplanacak veriler, daha önce 2008 ve 2014 yıllarında yürütülen araştırmaların sonuçlarıyla bir araya getirilerek kadına yönelik şiddetle mücadelede "veri ambarı" geliştirilecek.

Veri ambarı kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede risk analizleri ve önleyici çalışmalar konusunda yapay zeka algoritmaları kullanılacak.

Proje ile nicel veri toplanmasının yanı sıra şiddet mağdurları ve hizmet sunucularla nitel görüşmeler gerçekleştirilerek psikososyal ihtiyaçların tespiti de yapılacak.

Şiddet mağdurları için hazırlanacak psikososyal destek modeli sayesinde, psikolojik ve sosyal işlevselliğin artırılması için sistematik, bütüncül ve etkili müdahaleler sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-12" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Mavi bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı
Uluslararası gözlemcilerden 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin değerlendirme
"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek
TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Benzer haberler

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek

Çöp konteynerindeki doluluğu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladılar

Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı

Yapay zekanın Türkçesini geliştirecek ve Türk gibi düşünmesini sağlayacak dil modeli geliyor

Yapay zekanın Türkçesini geliştirecek ve Türk gibi düşünmesini sağlayacak dil modeli geliyor
Huzurevinde bayram heyecanı

Huzurevinde bayram heyecanı
Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar

Bozuk yolları tespit için yapay zeka destekli cihaz tasarladılar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet