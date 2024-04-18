Dolar
32.53
Euro
34.85
Altın
2,380.00
ETH/USDT
2,968.00
BTC/USDT
60,998.00
BIST 100
9,560.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afrika Birliği'ne (AfB), üye ülkeler, AfB'nin bölgesel ekonomik toplulukları, bölgesel mekanizmaları, bölgesel ve uluslararası kuruluşlara ait 324 saçaklı bayrak ve 163 bayrak direği hediye etti.

Gökhan Kavak  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti Fotoğraf: TİKA

İstanbul

Düzenlenen törenle 324 saçaklı bayrak ve 163 bayrak direği, AfB yetkililerine teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, "2008 yılında Türkiye'nin AfB tarafından stratejik ortak olarak ilan edilmesiyle ivme kazanan çok boyutlu Afrika'ya Açılım Politikası kapsamında bölge ülkeleriyle başta siyasi ilişkiler olmak üzere ticaret, yatırımlar ve kalkınma işbirliği gibi birçok alanda hızlı ilerleme sağlandı." ifadelerini kullandı.

Baran, 2008'den bu yana, sonuncusu Aralık 2021'de İstanbul'da "ortak kalkınma için ortaklığın güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen zirve dahil üç zirve düzenlendiği bilgisini paylaşarak, zirvede kabul edilen ortak eylem planının uygulamaya konulması için çalıştıklarını kaydetti.

AfB Komisyonu Genel Direktörü Büyükelçi Fathallah Sijilmassi ise Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu, pek çok üst düzey ziyaretlerin ve zirvelerin, ortaklığın ne kadar derin olduğunu ortaya koyduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AfB ortak liderliğinde birçok başarılı projeye imza atıldığını ifade etti.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Enver Resuloğulları da kuruluş olarak Türkiye ile AfB arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaya büyük önem verdiklerini, geleneksel kalkınma yardım modellerinin yanı sıra ortak sorumluluk ve fayda içeren işbirliği ile koordinasyon odaklı projeleri de öncelediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-12" operasyonlarında 60 şüpheli yakalandı
Mavi bültenle aranan şüpheli İzmir'de yakalandı
Uluslararası gözlemcilerden 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin değerlendirme
"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi" gerçekleştirilecek
TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Benzer haberler

TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

TİKA, Afrika Birliği'ne 324 bayrak hediye etti

Prizren'de "Kosova Türk Ressamları Karma Sergisi" açıldı

GÖRÜŞ- Türkiye insani yardımlarıyla yıllardır Filistin'de

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı

TİKA'dan Afganistan'da ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet