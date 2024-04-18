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Uluslararası gözlemcilerden 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin değerlendirme

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin profesyonel şekilde organize edildiğini, vatandaşların yüzde 78,5'lik yüksek katılım oranıyla temsili demokrasiye bağlılığını gösterdiği bildirdi.

Serdar Açıl  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Uluslararası gözlemcilerden 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin değerlendirme

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nden bir heyet, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni gözlemlemek üzere Türkiye'ye davet edildi.

Kongrenin Türkiye raportörü David Eray başkanlığında, 19 kongre üyesi, 1 uzman ve 4 sekreterlik üyesinden oluşan heyet, seçimden önce Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile görüşerek, seçim mevzuatı ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Kongrenin 16 ülkeden görevlendirdiği gözlemciler, seçimle ilgili, 7-8 Mart'ta çevrimiçi, 29-30 Mart'ta ise Ankara'da yüz yüze görüşmeler yaptı. Gözlemciler, bu görüşmelerde, Türk makamları, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri, adaylar ve siyasi parti temsilcilerinden seçimler hakkında bilgi aldı.

Gözlemciler, seçim günü Türkiye genelinde Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu farklı seçim bölgelerinde 140'ın üzerinde sandıkta oy kullanma işlemlerini takip etti.

Gözlemcilerin seçimin ardından yaptığı değerlendirmede, seçim gününün genel olarak sakin geçtiği, seçimin profesyonel bir şekilde organize edildiği vurgulandı.

Uluslararası gözlemcilerin değerlendirmesinde, "vatandaşların yüzde 78,5'lik yüksek bir katılım oranıyla yerel temsili demokrasiye olan güçlü bağlılığını gösterdiği, lojistik organizasyonun çok sayıda seçmen olmasına rağmen sürecin sorunsuz bir şekilde geçmesine olanak sağladığı, sayım işlemlerinin genel olarak şeffaf olduğu" tespitlerine de yer verildi.

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