Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Niğde'deki baba ocağının tadilatını gerçekleştirecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağının fiziki durumuna yönelik sosyal medyadaki paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine şehidin evinin tadilatının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.
Ayrıca şehidin ailesinin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.