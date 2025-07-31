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RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımları ödüllendirecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri" verilecek.

Eylül Aşkın Akçay, Alper Şaşmaz  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımları ödüllendirecek

Ankara

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, aile yapısını ve çocuk gelişimini destekleyen yapımların artırılması ve teşvik edilmesinin amaçlandığı ödüllerle, medyada sağlıklı aile değerlerinin ve çocuk dostu içeriklerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Dizi, film, haber, belgesel, yarışma, güncel yapım ile çocuk, spor, bilim-sanat-kültür ve eğlence programları olmak üzere 10 kategoride toplam 18 milyon lira ödül verilecek.

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2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen ödül programına başvurular, 1 Temmuz 2024-30 Haziran 2025 döneminde yayınlanmış yapım ve dizilerle yapılabilecek.

Son başvuru tarihinin 30 Eylül 2025 olduğu ödül programında, değerlendirmeleri RTÜK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının oluşturduğu seçici kurul yapacak.​​​​​​​

Bu adımın çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı sunacağına yürekten inanıyorum

Şahin, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için medyanın toplumsal sorumluluğunu esas alan bir yaklaşımla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri"ni hayata geçirdiklerini duyuran Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerleri yaşatan yapımları desteklemek, yayıncılıkta kalite ve sorumluluğu teşvik etmek, 2025 Aile Yılı kapsamında attığımız bu adımın temelini oluşturuyor. Aile yapımıza ve göz bebeğimiz çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm medya hizmet sağlayıcılarımızı başvuruya davet ediyorum."

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