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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ildeki İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak.

Sefa Bilgitekin  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Güçlendirici Bakım Modeli'ni hayata geçirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklar için geliştirilen Güçlendirici Bakım Modeli, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan işbirliği protokolüyle hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında, Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların, psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplanıp, çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan çok disiplinli bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Güçlendirici Bakım Modeli ile ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam koşulları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen korunma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ildeki 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak.

Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Kocaeli'de uygulanmasına başlanan modelle, ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı, iyileştirici bir ortam sağlanarak destek sunulacak.

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