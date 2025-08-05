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Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu yıl, başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan afet ve acil durumlar sonrasında 129 bin 25 kişiye psikososyal destek verildi.

Sefa Bilgitekin  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Bu yılki afetlerin ardından 129 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandı

Ankara

Bakanlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan ve 2013'te yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ile 2014'te çıkarılan Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarının koordinasyonunu yürütmeyi sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı psikososyal destek müdahale ekiplerince, sel, yangın, maden kazası, terör saldırısı ile deprem gibi afet ve acil durumlarda vatandaşlar yalnız bırakılmıyor.

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Çeşitli meslek gruplarından oluşuyor

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimcisi ve sosyolog gibi meslek gruplarından oluşan ekipler, başta psikolojik ilk yardım olmak üzere ihtiyaç ve kaynak tespiti, psikoeğitim, toplum katılımı, çalışana destek ve sosyal iyileştirme gibi çeşitli başlıklarda müdahalelerde bulunuyor.

Vatandaşları, afetlerin psikolojik etkisinden korumak için enkaz başında, hastanelerde, çadır ve konteyner kentlerde, geçici barınma sağlanan spor salonlarında, KYK yurtlarında görev yapan ekipler, yaraların hızlı bir şekilde sarılmasına katkıda bulunuyor.

Bursa'daki orman yangınında 1222 kişiye destek

Bu kapsamda bu yıl, başta orman yangınları olmak üzere ülkenin farklı illerinde yaşanan 27 afet ve acil durum olayında, 129 bin 25 kişiye psikososyal destek verildi.

Bakanlık ekiplerince, 27 Haziran-26 Temmuz arasında çıkan orman yangınlarında, Bilecik'te 204, Sakarya'da 240, İzmir'de 257, Hatay'da 483, Eskişehir'de 305, Karabük'te 772, Antalya'da 105, Uşak'ta 206, Bursa'da 1222, Kahramanmaraş'ta 268 kişiye psikososyal destek sağlandı.

Ayrıca, Bolu'da 21 Ocak'ta meydana gelen otel yangınında 995, İstanbul'da 24 Nisan'daki deprem sonrasında 122 bin 172 kişiye de psikososyal destek sunuldu.

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