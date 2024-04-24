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Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuk Zirvesi" düzenleyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla Çocuk Zirvesi'nin ilkini düzenleyecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çocuk Zirvesi" düzenleyecek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk politikalarının ve uygulamalarının çocuk merkezli oluşturulması ve istişare mekanizmalarının aktif olarak çalıştırılması anlayışından yola çıkılarak hazırlanan Çocuk Zirvesi, TBMM Başkanlığının himayelerinde 25-26 Nisan'da yapılacak.

TBMM'de düzenlenecek zirvede politikacılar, akademisyenler, uzmanlar, çocuklar ve gençler yer alacak.

İlk kez yapılacak "Çocuk Zirvesi"nin bu yılki teması "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" olarak belirlendi.

Çocuklarla ilgili yürütülen güncel çalışmaların takip edilerek, gelişen teknoloji ile dijitalleşen uygulamalar arasında çocukluk kavramının yeniden tartışmaya açılacağı zirvede, geleceğe dair çocuk politikalarının oluşturulması için zemin hazırlanacak.

Çocuk alanında etkili bilgi paylaşımının yapılması, çocukların güvenli bir geleceğe hazırlanması, toplumun bu konudaki farkındalığının artırılması, ulusal platformda yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımının da Çocuk Zirvesi'nin kazanımlarının arasında yer alması planlanıyor.

Farklı başlıklarda panellerin yapılacağı zirvede alanın uzmanlarının moderatörlüğünde paneller düzenlenecek.

Panelin açılış oturumunda "insani krizlerden etkilenen çocuklar" konusu tartışılacak. Bu oturumda "göçmen çocukların eğitimi", "göçmen ailelerin iç dinamikleri, aile içindeki destek sistemleri" ve "insani krizlerin psikososyal etkileri" ele alınacak.

"Medya ve Çocuk" oturumu

"Medya ve Çocuk" temalı oturumda, "medyanın çocuk üzerindeki etkileri", "medyanın çocuklara yönelik sorumlulukları", "çocuklar açısından medyanın sağladığı fırsatları arttırmak için yapabileceklerimiz", "çocukların bilinçli medya kullanımında ailelerin ve eğitimcilerin rolü" ve "çocuklara ilişkin medyadaki haberlerin çocuklar ve toplum üzerindeki etkisi" başta olmak üzere birçok konu görüşülecek.

"Çocuk ve Gençlerin Geleceğe dair Beklentileri" temalı oturumda ise "toplumsal katılım ve sorumluluk", "çevresel bilinç ve sürdürülebilirlik", "dijital dünyada güvenlik ve bilinçlilik" ile "eğitim ve kariyer beklentileri" konuları ele alınacak.

Zirvenin çıktıları rapor olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

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