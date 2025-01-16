Dolar
35.47
Euro
36.53
Altın
2,696.93
ETH/USDT
3,420.30
BTC/USDT
100,250.00
BIST 100
9,739.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Aykut Karadağ  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail'in vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

İsrail'in Gazze'yi açık hava mezarlığına çevirdiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır. İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze'yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir. İnsani yardımlar, yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır. 15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır.

Filistinli kardeşlerimiz Gazze direnişiyle insanlık onurunu ayakta tutmuş, toprakları için kahramanca mücadele etmiştir. Onların bu cesareti, haklı davalarının asla sönmeyecek bir meşalesidir. Gazze'de kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak şimdiye kadar olduğu gibi daima adaleti, hakkı ve hakikati savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bağımsız Filistin devleti kurulana kadar Filistinli kardeşlerimizin özgürlük mücadelesine destek olmayı sürdüreceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır
Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti
Yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Benzer haberler

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır

Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması, geç kalınmış ancak barış için son derece önemli bir adımdır

Bakan Fidan, Gazze'deki ateşkes mutabakatının "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu belirtti

Ateşkesin duyurulmasının ardından İsrail Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır

Emine Erdoğan: Ateşkes kararı Filistin halkının onurlu direnişinin bir nefes aralığıdır
Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı

Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet