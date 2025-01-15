Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
- İsrail ile Hamas arasında ateşkes konusunda anlaşma sağlandı
- İsrail ile Hamas arasında sağlanan anlaşmanın gayriresmi metni
- Dışişleri Bakanlığı: Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
- Hamas: Ateşkes anlaşması, İsrail ile yaşanan çatışmada bir dönüm noktasıdır
- TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'de sağlanan ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır
- Avrupa ülkeleri Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı
"Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.
Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.