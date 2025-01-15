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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasından memnunuz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmanın, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını, kalıcı barış ve istikrara kapı aralamasını temenni ediyoruz. İsrail'in hukuk ve insanlık dışı saldırıları karşısında topraklarını ve özgürlüklerini cesaretle savunan Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz.

Türkiye olarak zulme ve zalime karşı mücadelelerinde Filistinli kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İnşallah bundan sonra da Gazze halkının yanında olacak, Gazze'nin yaralarını sarması ve yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu vesileyle Gazze'nin topraklarını mübarek kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ateşkes anlaşmasının hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

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