Dolar
33.70
Euro
37.05
Altın
2,454.86
ETH/USDT
2,625.30
BTC/USDT
58,546.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Mert Davut  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Su Alanında İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması" onaylandı
Taşucu ve Çeşme limanlarında 40 kilogram uyuşturucu ve 7 milyona yakın uyuşturucu hap ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

Benzer haberler

Özelleştirme İdaresi, 5 ildeki bazı taşınmazların satışını gerçekleştirecek

Özelleştirme İdaresi, 5 ildeki bazı taşınmazların satışını gerçekleştirecek

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Emekliler halk plajlarında şezlong ve şemsiyeleri ücretsiz kullanabilecek

TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek

TÜBİTAK 38 personel istihdam edecek
EPDK Kararları Resmi Gazete'de

EPDK Kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet