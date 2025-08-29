Dolar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da “TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Fransa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Esra Taşkın  | 29.08.2025 - Güncelleme : 29.08.2025
Fransa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Paris

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Fransa'nın milli marşı La Marseillaise'in okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Demirer, burada yaptığı konuşmada, "Değerli misafirlerimiz, bugün tarihimizin altın halkalarından birini, Büyük Zafer'in 103. yılını kutluyoruz." dedi.

Demirer, 26 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz'un, verilen büyük mücadelenin ardından Dumlupınar'da zafere taşındığını belirtti.

Milletin, 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle bağımsızlığından taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Demirer, "Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

Demirer, 30 Ağustos'un yalnızca bir tarihten ibaret olmadığını vurgulayarak, "En zor koşullarda bir millettin zorlukları aşarak, egemenliğini inşa etme kararlığını temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Bugün Türkiye'nin 1 asır önce hayal edilemez milli savunma kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Demirer, Türkiye'nin milli savunma sanayisinin, ordunun ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'ini karşılayarak Türk milleti için gurur kaynağı haline geldiğini söyledi.

Demirer, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk ordusunun hem Türkiye'yi koruduğunu hem de dünyanın farklı bölgelerindeki istikrara ve barışa katkı sağladığını vurguladı.

Resepsiyona, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Daimi Temsilcisi Esen Altuğ, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Askeri Ataşe Albay Yusuf Kılıç, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu, Fransız Kara Kuvvetleri Genelkurmayı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Subay Jerome Remanjon, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Andre Petillot, Senato Başkanı Gerard Larcher'nin Uluslararası İlişkiler Özel Temsilcisi Christian Cambon'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

