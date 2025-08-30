Dolar
41.14
Euro
48.08
Altın
3,448.10
ETH/USDT
4,324.40
BTC/USDT
108,150.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.

Canan Tükelay  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Afyonkarahisar

Kurtuluş Caddesi'nden 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a kadar yürüdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fener alayına, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci, il protokolü ve gençler katıldı.

Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Erzurum'da restoranda çıkan yangın yandaki binaların çatısına sıçradı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Motosiklet gönüllüleri Büyük Taarruz'u "süvarinin izinden" giderek anacak

Benzer haberler

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Fransa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet