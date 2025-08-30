Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla fener alayı düzenlendi
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar
Kurtuluş Caddesi'nden 41'inci Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde başlayan fener alayında vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle, Anıtpark'a kadar yürüdü.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Fener alayına, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci, il protokolü ve gençler katıldı.
Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.