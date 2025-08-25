30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.