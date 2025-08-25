Dolar
41.00
Euro
47.98
Altın
3,364.94
ETH/USDT
4,710.50
BTC/USDT
112,455.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Hülya Ömür Uylaş  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak
Balıkesir'de Marmara Adası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı teknolojinin tüm diğer alanlarında üzerimizdeki tahakkümü kıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemileri selamladı

Benzer haberler

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

Krema ve kaymak üretimine yönelik standartlar düzenlendi

Ticaret Bakanlığı, antrepo yapımı ve işletme kurallarını yeniden düzenledi

Ormanlarda maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi

Ormanlarda maden aranmasına ilişkin hükümler düzenlendi
Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de

Okul Servis Araçları Yönetmeliğindeki Değişiklik Resmi Gazete'de
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet