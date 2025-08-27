Dolar
41.04
Euro
47.59
Altın
3,376.44
ETH/USDT
4,592.10
BTC/USDT
111,041.00
BIST 100
11,434.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

Şeyma Güven  | 27.08.2025 - Güncelleme : 27.08.2025
Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu ders kitaplarıyla, bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam 1637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

Bakanlık, 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiş oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da trafikte bir aracın önünü kesip sürücüsünü darbeden 4 şüpheli tutuklandı
Ankara Valiliğinden SOLOTÜRK uçuşları için "yüksek ses" uyarısı
Gurbetçiler sevinçle geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrılıyor
Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Uluslararası gözetim kuruluşlarının yükümlülükleri ve tabi olacakları şartlar belirlendi

Benzer haberler

Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı

Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı şehir içi toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak

"Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısının teması "aile" olacak

MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı

MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı
MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı

MEB'den 81 ilde özel okullara "sıkı denetim" talimatı
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet