Eğitim

MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren, "Özel Proje Uygulayan Okullar Kılavuzu"nu yayımladı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
MEB'in özel proje uygulayan okullara ilişkin kılavuzu yayımlandı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamaya göre kılavuz, "Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği" doğrultusunda yayımlandı.

Ortaöğretim kurumlarının özel proje okulu kapsamına alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren kılavuz, ilk kez proje okulu başvurusunda bulunacak okullar ile mevcut proje okullarının proje faaliyetlerini nasıl yürüteceği ve izleme değerlendirme süreçlerinin nasıl gerçekleştirileceği konusunda kapsamlı bir yol haritası sunuyor.

Okul gelişim projeleri ve okul özel projeleri kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin kriterler de kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanıyor.

Kılavuza göre, bir eğitim kurumunun proje okulu olarak belirlenebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı Proje Okulları Yönetmeliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlerinden en az birini sağlaması gerekiyor.

Proje teklifleri

Okullar, proje tekliflerini 4 yıl uygulanacak şekilde planlayabiliyor. Genel müdürlüklere bağlı proje okulu teklifleri, her ilde ilgili genel müdürlüğe bağlı okul sayısının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılıyor.

Her ilde ilgili genel müdürlüklere bağlı okul sayısının yüzde 1'ini geçmeyecek şekilde sadece okul gelişim projesi uygulayacak okullardan proje okulu teklifleri, ilgili milli eğitim müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Bu okulların okul gelişim planı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlarının yerel ve merkezi imkanlarla desteklenmesi de sağlanacak.

Kılavuzda okul müdürlüklerinin, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinin, ilgili genel müdürlüklerin görev ve sorumlulukları da tanımlanıyor.

Teklif komisyonu kurulacak

Başvuruların kabulünden değerlendirme ölçütlerine, proje izleme formlarından eylem planı örneklerine tüm süreç takvimi, ayrıntılı olarak kılavuzda yer alıyor.

Takvime göre, 6-10 Ekim 2025 arasında il proje okulu değerlendirme komisyonu ve il proje okulu teklif komisyonu kurulacak.

Okulların taahhüt ettikleri projelerde hedeflenen göstergelere ulaşma düzeyi, okul iklimi, öğrenme ortamları, akademik başarı, sosyal-kültürel etkinlikler, bilişim-teknoloji, fen ve sosyal bilimler, üretim, sürdürülebilirlik gibi temalar üzerinden değerlendirilecek. İzleme raporları, belirlenen tarihlerde ilgili genel müdürlüklere gönderilecek.

Kılavuz, proje okullarının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda bütüncül, yenilikçi ve sürdürülebilir eğitim uygulamalarını hayata geçirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

