Dolar
40.73
Euro
47.52
Altın
3,342.29
ETH/USDT
4,387.80
BTC/USDT
118,985.00
BIST 100
11,004.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere ödenen "Eğitim ve Öğretim Desteği" tutarında artış yapıldı.

Şeyma Güven  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Ankara

Yeni eğitim öğretim yılında, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında faaliyet gösteren özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilere verilecek desteğe ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Tebliğe göre, bu liselerde öğrenciler adına ödenen eğitim ve öğretim desteğine, 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki destek tutarlarına göre yüzde 35 oranında artışa gidildi.

Bu kapsamda, OSB içindeki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti yıllık 46 bin 332 lira ile 77 bin 626 lira arasında, OSB dışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler adına ödenecek desteğin alanlara göre birim ücreti ise yıllık 36 bin 482 lira ile 48 bin 894 lira arasında değişen miktarlarda belirlendi.

Tebliğ çerçevesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı için OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 20 alanda öğrenim gören öğrenciler ile organize sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki 15 alanda öğrenim gören öğrenciler adına destek ödemeleri 3 taksit halinde, Kasım 2025, Şubat 2026 ve Haziran 2026'da yapılacak.

​​​​​​​Destekten, OSB içinde 49, OSB dışında 202 okulda yaklaşık 130 bin öğrenci faydalanacak.

OSB içinde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar şunlar:

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi, Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Laboratuvar Hizmetleri, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Moda Tasarım Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Plastik Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ise şu şekilde:

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Gıda Teknolojisi, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Radyo-Televizyon, Tarım, Uçak Bakım, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı
YÖK'ten "YÖKSİS ve veri merkezinde sızıntı ve yetkisiz erişim" iddialarına ilişkin açıklama
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı
Yurt genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Bakan Kurum: Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik

Benzer haberler

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrencilere ödenen destek artırıldı

Depremden etkilenen 5 ildeki özel okullarda okuyan öğrencilere verilecek eğitim destek tutarında artış

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi

Mevzuata aykırı durumların tespit edildiği 21 özel okulun ruhsatı iptal edildi
"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru

"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" kapsamında atanamayan öğretmenlere ilişkin duyuru
MEB'in öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı

MEB'in öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarına ilişkin kılavuzu yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet