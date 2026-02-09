Dolar
Gündem

24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Emrullah Cesur  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, son 10 günde 24 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 124 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 826 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlüklerimizce; İstanbul, Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Van, Erzurum, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Kütahya, Aydın, Bursa, Hatay, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Manisa, Tekirdağ, Kayseri, Artvin, Kastamonu, Çorum ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenledik. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

24 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı
