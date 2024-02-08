Dolar
30.59
Euro
33.05
Altın
2,033.93
ETH/USDT
2,425.40
BTC/USDT
45,442.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Koray Kılıç  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Adana

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, İspanyol orta saha Jose Rodriguez Martinez'i kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Jose Rodriguez Martinez ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Yukatel Adana Demirspor, Jose Rodriguez Martinez'i transfer etti

Derrick Köhn, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Futbolda ara transfer dönemi yarın sona erecek

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçlarının programı açıklandı
RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti

RAMS Başakşehir, Brezilyalı futbolcu Davidson'u transfer etti
Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı

Trabzonspor, Thomas Meunier'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet