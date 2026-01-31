Göztepe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti

İzmir
İlk yarı
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Barış Kalaycı, orta sahada kaptığı topu Serginho'ya aktardı. Defansın arkasına sarkan Serginho, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
21. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sol taraftan kullanılan kornerde seken top, ceza sahası sağ çaprazındaki Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.
23. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Efkan Bekiroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yandan dışarı çıktı.
45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Juan'ın ortasında altıpas içerisindeki Janderson'un volesinde top ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
46. dakikada Fatih Karagümrük atağında Larsson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Tiago Çukur'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Tiago Çukur'un sol çaprazdan şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi.
61. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi önünden serbest vuruşu kullanan Olaitan'ın yerden gönderdiği topu kaleci Grbic, güçlükle kornere çeldi.
86. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Traore'nin uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, kornere attı.
Karşılaşma, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
"Bazı değişikliklere ihtiyacımız var"
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarının sonunda yedikleri 2. golle geri düştüklerini ve işlerinin çok zorlaştırdığını söyledi.
İkinci yarıda şanslar buldukların ancak değerlendiremediklerini aktaran Stanojevic, "Net şanslar bulduk. Fakat bunları gole çeviremedik. Bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Bu problemleri çözebilmek için çalışıyoruz." dedi.
Daha bitirici olmaya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Stanojevic, şöyle devam etti:
"Bunları çözebileceğimize inanıyorum çünkü bu dönemde aslında iyi şanslar da yakaladık. Son maçlarda mesela böyle çok şanslar yakalayamadık. Önümüzdeki maçlarda da gelecekte de çözümleri aramaya devam edeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ben buna inanıyorum. Yüzde yüz çözüm bulacağız."
"Böyle bir maçta üç puan almak çok değerli"
Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bekledikleri gibi çok zor bir mücadele olduğunu söyledi.
3 puanı alıp yollarına devam ettikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Stoilov, "Belki de bu maçı her puana ihtiyacı olan bir rakibe karşı kazanmanın ne kadar zor olacağını yeterince iyi bir şekilde oyuncularıma anlatamamış olabilirim. Çünkü geçen yıl biz 4 puanla Avrupa'ya gidemedik ve bu 4 puanı aslında ligden düşen Hatay'a karşı kaybetmiştik. Bugün de aslında zor bir maç geçti bizim adımıza ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz çünkü bizim adımızı böyle bir maçta 3 puan almak çok değerliydi." dedi.
Bir an önce kendi futbollarına dönmeleri gerektiğini kaydeden Stoilov, şöyle devam etti:
"Özellikle savunma anlamında rakibin 2-3 tane kalemizde yarattığı net fırsatlar oldu. Daha önce maçlarda rakibe bu fırsatları vermiyorduk. Bu savunmada hırs ve organizasyon anlamında eksiklikler yaşadığımızın bir göstergesi. Hücumda pozisyonlar yarattık ama orada da sonuçlandırma anlamında kesinlikle daha öz güvenli olmamız gerekiyor. Defansif organizasyonumuza hızlı bir şekilde geri dönmeliyiz. En üst seviyede ve aynı zamanda enerjimizi de çok hızlı bir şekilde yükseltmemiz gerekiyor. Bugün bu noktalarda eksik kaldığımızı düşünüyorum. Özellikle maçın ilk 17 dakikasında istediğimiz o yüksek enerjiyle maça başlayamadık. Bu bölümde rakip bizden daha iyiydi. Daha sonra enerjimizi yükselttik ve bu bölümde pozisyonlar bulmaya başladık, goller bulduk. Yolumuza devam edebilmemiz, hedefimizde yürüyebilmemiz adına gerçekten çok değerli 3 puan olduğunu düşünüyorum."
Olaitan ve Janderson'un yeni transferlerin gelmesiyle birlikte goller atmaya başladığını vurgulayan Stoilov, "Rekabet ortamı böyle bir şey. Oyuncuları maksimum seviyelerine ulaşmaları için takımda kesinlikle bir rekabet ortamı oluşturmanız gerekiyor. Bu gerçekten takımın başarısı adına çok değerli ve aynı zamanda oyuncuların gelişimi adına. Bugün Olaitan ve Janderson'un daha fazla performans göstermelerini bekliyorum. Çünkü onların potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Yeni gelen oyuncularımız da bir an önce forma yarışına girmelerini ve her şeyini vermelerini bekliyoruz." diye konuştu.
Stoilov, kaptan İsmail Köybaşı'nın antrenmanda sakatlandığını ve ilk izlenimen göre durumunun ciddi olduğunu, birkaç ay aralarında olamayacağını, Arda Okan Kurtulan'ın da sakatlığının kontrol edileceğini sözlerine ekledi.