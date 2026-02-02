Dolar
Gündem

Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu

Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturan 100 metrelik Komor Adaları bayraklı kargo gemisini kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Yasin Cingöz, Ferhat Yasak  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Komor Adaları bayraklı kargo gemisi Sarıyer'de karaya oturdu

Istanbul

Romanya'daki Köstence Limanı'ndan demirlemek üzere İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı, 100 metrelik "Razouk" isimli kargo gemisi, Kısırkaya açıklarında henüz bilinmeyen nedenle karaya oturdu.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Geminin kurtarılması için başlatılan çalışma sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
