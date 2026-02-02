Dolar
Gündem

İstanbul Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 108 metre boyundaki kuru yük gemisi emniyetle Büyükdere Demir Sahası'na demirletildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
İstanbul Boğazı'nda arızalanıp sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı Keçilik Koyu önlerinde makine arızası yaşayan 'Lady Sham' isimli 108 metre boyundaki kuru yük gemisinin KURTARMA-11 römorkörümüzün müdahalesiyle kıyıya sürüklenmesi engellenmiş olup, gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın, KURTARMA-9 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizin refakatinde Büyükdere Demir Sahası’na emniyetle demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.

