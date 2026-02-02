Dolar
logo
Gündem

Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda, bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde başlayıp, çevresindeki araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Ensar Gökcegözog, Halis Akyıldız  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Site sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

