Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği konuk ettiği Gaziantep FK'yı yendi

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Fatih Çakmak  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Gençlerbirliği konuk ettiği Gaziantep FK'yı yendi Fotoğraf: Akın Çeliktaş/AA

Ankara

10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.

İlk yarının kalan dakikalarında da skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan iki takımın futbolcuları seramoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıkarken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.

İkinci yarı 

64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in altıpas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-1.

72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.

78. dakikada Gençlerbirliği, yeniden öne geçti. Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşmayı başkent ekibi 2-1 kazandı.

