Gençlerbirliği konuk ettiği Gaziantep FK'yı yendi

Ankara
10. dakikada Gençlerbirliği'nde Niang'ın ceza sahası solundan kaleye doğru vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topa iyi vuran Thalisson, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
29. dakikada başkent ekibi, ceza sahasına yakın bölgeden soldan Göktan Gürpüz'ün kullandığı serbest atışına Niang'ın penaltı noktası yakınından kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
35. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan atağında Nazım Sangare'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Gassama'nın vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
İlk yarının kalan dakikalarında da skor değişmedi ve karşılaşmanın ilk devresi 1-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan iki takımın futbolcuları seramoniye, "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıkarken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise cezası nedeniyle maçı tribünlerden izledi.
İkinci yarı
64. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Rodrigues'in sert şutu kaleci Velho'dan döndü, konuk ekipten Maxim'in altıpas içindeki Bayo'ya aktardığı meşin yuvarlak bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-1.
72. dakikada başkent ekibinin etkili atağında Koita, topla beraber sol kanattan ceza sahasına girdi ve sert şutunda kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle meşin yuvarlak dışarı çıktı.
78. dakikada Gençlerbirliği, yeniden öne geçti. Tongya'nın pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, topu sürerek sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez şık ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmayı başkent ekibi 2-1 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.