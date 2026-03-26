Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı
Spor

Alanya ultra trail yarışına hazır

Akdeniz kıyısından Toroslar'ın zirvelerine uzanan parkurlarıyla dikkati çeken dağ koşusu organizasyonu Alanya Ultra Trail, 6. kez koşulacak.

Mustafa Kurt  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Antalya

Corendon Airlines ana sponsorluğunda, 25 ülkeden 850 sporcuyu ağırlaması beklenen organizasyonda, 68 kilometre Alanya Ultra Trail, 42 kilometre Taurus Mountain Trail, 27 kilometre Keykubat Mountain Run, 18 kilometre Cleopatra Short Trail ve 5 kilometre Alanya Castle Run etapları koşulacak.

Alanya Ultra Trail Yarış Direktörü Talat Demirel, AA muhabirine, bu yıl yarışı 6. kez gerçekleştireceklerini söyledi.

Organizasyonun 27 Mart Cuma günü fuar alanı etkinlikleri ve yarış kiti dağıtımıyla başlayacağını belirten Demirel, şunları söyledi:

"Yarışmamız 28 Mart Cumartesi günü Kleopatra Plajı'nda başlayıp, Toros Dağları'nın 1500 metre yüksekliklerine kadar çıkacak. Sporcular, Alanya'nın tarihi ve doğal güzellikleri Alanya Kalesi ve Kızılkule gibi tarihi noktalardan, Yörüklerin göç yolları ve kervanların kullandığı güzergahlardan teknik ve zorlu bir yolculuk yapacak."

"Türkiye'nin en önemli dağ koşusu"

Ahmet Arslan tarafından 2017'de hayata geçirilen Alanya Ultra Trail'in kısa sürede Türkiye'nin ve bölgenin en önemli dağ koşusu olduğunu anlatan Demirel, uluslararası ultra trail takviminde yer alan ve UTMB Index kapsamında değerlendirilen organizasyonun, elit sporcular için ITRA puanı vermesi nedeniyle önemli olduğunu kaydetti.

Demirel, bu yıl ilk kez yapılacak kale parkuruyla yarışa merakı olanları da çekmek istediklerini ifade ederek, "Bu yarış ile aynı zamanda turizmin gelişimine de katkı sağlamak istiyoruz. Yarışma ne kadar daha çok büyürse ülke turizmine de katkısı o kadar fazla olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı
Elazığ'da 4,3 büyüklüğünde deprem
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 11'inci duruşması başladı
İstanbul'da kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede

Benzer haberler

Alanya ultra trail yarışına hazır

Alanya ultra trail yarışına hazır

Rus Çarı 1. Petro'nun gemisi "Shtandart"ın kopyası Alanya'da gençler için yelken açıyor

Alanya'da sağanak sonrası denizin rengi değişti

Gülüklü çorba

Gülüklü çorba
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" yazılı mozaik bulundu

3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" yazılı mozaik bulundu
