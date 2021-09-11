Dolar
8.47
Euro
10.01
Altın
1,787.70
ETH/USDT
3,198.50
BTC/USDT
44,638.00
BIST 100
1,438.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Fırat Özdemir   | 11.09.2021
Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Malatya

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelen Büyük, 31 Mayıs 2024'e kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, yeni sözleşmesinin tecrübeli futbolcu ve kulübe hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Erzurum ve Yozgat'ın aşılamada 'mavi' kategorideki iller arasına girdiğini duyurdu
Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riski 4,5, ölüm riski 11 kat yüksek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 562 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Avcı ile yenilmiyor

Futbolda yaz transfer dönemi tamamlandı

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray karşısında ilk galibiyetini hedefliyor

Trabzonspor Abdullah Avcı yönetiminde Galatasaray karşısında ilk galibiyetini hedefliyor
Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 'gençlik' operasyonu

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde 'gençlik' operasyonu
Futbolda 2021-2022 kulüp lisans süreci tamamlandı

Futbolda 2021-2022 kulüp lisans süreci tamamlandı